Kasım ayı indirim kampanyalarıyla birlikte ivme kazanan internet alışverişi hareketliliği, beraberinde sahte yorumlar ve yanıltıcı uygulamalar riskini de getiriyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, özellikle 'fake hesap' adı verilen sahte hesaplardan yapılan, tüketici algısını manipüle etmeye yönelik yorumlara karşı vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı. Ağaoğlu, sahte ticari uygulamaların tespit edilmesi durumunda 860 bin liraya varan ağır cezalar kesilebileceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı 'Kılavuzu' yayınladı: Sahte yorum yapan ve yayınlayana ağır yaptırım

Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılında yayımladığı 'Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz' ile online alışverişte sahtecilikle mücadele alanı güçlendirildi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, bu kılavuzun, yalnızca tüketiciyi yanıltan satıcılara değil, aynı zamanda bu sahte yorumlara platformunda yer veren sitelere de ağır yaptırımlar getirdiğini vurguladı. Ağaoğlu, Reklam Kurulu'nun bu kapsamda düzenli olarak ciddi cezalar kestiğini hatırlatarak, replika ürünler ve dolandırıcılık girişimlerinin yanı sıra "yalancı indirimlerin" de tüketiciler için büyük bir tehlike oluşturduğunun altını çizdi.

Fiyat Manipülasyonuna dikkat: İndirim 10 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılmalı

Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine göre satıcıların fiyat manipülasyonu yapamayacağını hatırlattı. Ağaoğlu, yasalara göre bir ürünün indirimli fiyatının belirlenmesi için geriye dönük 10 günün en düşük satış fiyatının esas alınması gerektiğini belirterek, "Örneğin, bir ürünün fiyatı 500 liradan bin liraya çıkarılıp sonra bin liradan indirim yapıldığı gösterilemez. Satıcı 500 lira üzerinden indirim yapmak zorundadır. Aksi takdirde bu yanıltıcı ilan sayılır ve tüketici, 500 lira üzerinden indirim talep etme hakkına sahip olur" dedi.

"Aldım, kullandım, harika ürün" yorumlarına inanmayın

Ağaoğlu, sahte yorum mekanizmasını şu sözlerle açıkladı: "Tüketicileri en çok yanıltan, 'Ben aldım, kullandım, harika ürün' gibi ifadelerle sahte, yani 'fake hesap' denilen hesaplardan yapılan yorumlardır. Bunlar gerçek müşteri deneyimi değil, doğrudan tüketiciyi aldatma amaçlıdır."

Tanınmış satış portallarında dahi sahte ürün ya da yalancı indirim uygulamalarına rastlanabileceğini belirten Ağaoğlu, tüketicilere bilinçli davranma çağrısı yaptı: "Şüpheli gördüğünüz her durumun ekran görüntüsünü veya videosunu alın. Örneğin, 'kavurmalı pide yerine et suyuna batırılmış ekmek parçası' gönderildiğini videoya çeken bir vatandaş gibi, elinizdeki kanıtı doğrudan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletin."

Zararınız varsa tüketici hakem heyetine başvurun

Aldatılan tüketicilerin yasal haklarını da hatırlatan Ağaoğlu, uğranılan zararın 149 bin liranın altında olması durumunda Tüketici Hakem Heyetleri'ne E-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini söyledi. Ağaoğlu, tüketicilerin sadece maddi zararın iadesini değil, aynı zamanda manevi tazminat da talep edebileceğini vurguladı. "360 lira pideye ödeyen bir tüketici, kandırılma teşebbüsü nedeniyle 3 bin 600 lira manevi tazminat isteyebilir. Yargıtay kararları da Hakem Heyetlerinin makul manevi tazminata hükmedebileceğini gösteriyor" dedi.

Ağaoğlu, tüketicilerin Alo 175 Tüketici İhbar Hattı'nın 7/24 hizmet verdiğini ve internet üzerinden 'Reklam Kurulu Şikayet' araması yaparak şikayetlerini görsel kanıtlarla birlikte kolayca iletebileceğini ekledi. Yapılan haksız ticari uygulamalar için 86 bin liradan başlayıp milyonlara ulaşan çok ciddi yaptırımlar bulunduğunu yineledi.