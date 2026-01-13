İzmir siyasetinde gerilim sürmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Devlet Su İşleri'ni (DSİ) hedef alan sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Tugay'ın bu sözlerine ise peş peşe yanıtlar gelmeye devam ediyor. Bir yanıt da İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca'dan geldi.

"Bu millet caminin suyunu öder!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Atmaca, "Sayın Cemil Tugay, İzsu tüketimleri, tanker kullanımları ve ibadethanelerin toplam tüketimi % 0,57 Tüm ibadethanelere ücretsiz su veriliyor ama siz sadece camileri dile getiriyorsunuz. Eğer camilere ücretsiz su vermek istemiyorsanız, bu millet caminin suyunu öder!" ifadelerini kullandı.

Atmaca'nın bu sözlerine ise Tugay'ın ne tür bir yanıt vereceği merak konusu.