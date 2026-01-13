Son Mühür / Osman Günden - AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun “Yerel yönetimler baskı altında” yönündeki açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi. Başdaş, Konak’ta yaşanan mali tablo ve yönetim krizinin “baskı” söylemiyle gizlenmeye çalışıldığını savundu.

“Baskı değil, yönetim zafiyeti var”

Başdaş, Konak Belediyesi’nin mevcut durumunun siyasi ya da ekonomik baskıyla açıklanamayacağını belirterek, ilçede yaşanan sorunların plansız ve savurgan yönetimin sonucu olduğunu dile getirdi. Konak halkının uzun süredir hizmet alamadığını savunan Başdaş, belediyenin giderek büyüyen borç yüküyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Yönetimde sık değişiklik vurgusu

Konak Belediyesi’nde kısa süre içinde çok sayıda üst düzey yöneticinin görevden alındığını veya değiştirildiğini hatırlatan Başdaş, bu durumun belediye yönetiminde ciddi bir istikrarsızlığa yol açtığını söyledi. Sık yapılan yönetici değişikliklerinin hizmet üretimini olumsuz etkiledğini ifade eden Başdaş, “Bu tablo istikrar değil, açık bir savrulmadır” değerlendirmesinde bulundu.

Borç yükü katlandı iddiası

Belediyenin geçmişte devraldığı borç yüküne dikkat çeken Başdaş, bugün gelinen noktada bu rakamın katlanarak arttığını ileri sürdü. Personel maaşlarının kredi yoluyla ödenmesinin, belediyenin mali disiplinini kaybettiğinin en açık göstergesi olduğunu savundu.

“Konak halkı hizmet bekliyor”

Başdaş, eleştirilerinin kişisel olmadığını belirterek, Konaklıların daha nitelikli hizmet alma hakkı olduğunu söyledi. Gençler için spor ve sanat alanlarının artırılması, ilçenin geleceğe hazırlanması gerektiğini vurgulayan Başdaş, AK Parti’nin Konak’ta yürüttüğü saha çalışmalarını örnek gösterdi.

“Algı siyasetiyle gerçekler örtülemez”

Başdaş, yerel yönetimlerde yaşanan sorunların genel siyaset üzerinden örtülmeye çalışıldığını öne sürerek, sloganik söylemlerin Konak’taki mevcut tabloyu gizleyemeyeceğini ifade etti. Kadın seçmenlerin hizmet ve icraata önem verdiğini söyleyen Başdaş, “Sonuçlara bakılmalı” mesajı verdi.

“Konak sahipsiz değil”

Açıklamasının sonunda Konak’taki mevcut durumun açık olduğunu savunan Başdaş, ilçenin borç, savrulma ve kaosla anıldığını belirterek, bu tablonun sorumlularının kamuoyu önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.