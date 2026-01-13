Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Binası’nda basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabağlar Belediyesi, 2026 yılı Ocak ayı ilk olağan meclis oturumunda, 1 yıllık görev yapacak Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesi için seçim gerçekleştirmişti.

CHP grubu içinde yaşanan fikir ayrılıkları, komisyondaki seçim sürecine de yansıdı. Grup toplantısında, muhalif olduğu belirtilen 12 isim de dahil olmak üzere CHP İlçe Başkanı Volkan Gürboğa başkanlığında bir araya gelen CHP üyeleri, Denetim Komisyonu’na önerilecek isimleri belirlemeye çalıştı. Toplantı sonucunda, Savaş Akıncı, Nurdan Şenkal Uçar ve Kerim Ülge oy çokluğu ile CHP’nin Denetim Komisyonu üye önerisi olarak belirlendi.

Ancak mecliste, Belediye Başkanı Helil Kınay’a yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Ömer Öktem, grup kararına aykırı olarak Vahap Batıhan, Ömer Öktem ve Ezgi Aktaş’ı üye adayları olarak önerdi. Yapılan oylamada, çoğunluğun desteğiyle grup kararında adı yer alan Savaş Akıncı, Nurdan Şenkal Uçar ve Kerim Ülge Denetim Komisyonu’na seçildi. Yaşanan bu gelişme, parti içinde olası disiplin süreci tartışmalarını gündeme getirdi.

GRUP KARARI ALINMADAN HAREKET EDİLMİŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Kamuoyunda bir ayrışma varmış gibi gözükse de gerekli diyalogları sağlıyoruz. Geçen yaşanan olayın tekrarlanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada grup kararı alınmadan hareket edilmiş bir durum söz konusu. Disipline götürülecek bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.