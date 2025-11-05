Afyonkarahisar Belediyesi, Selçuklu Mahallesi Şehit İrfan Sefa Caddesi'nde bulunan parkın ismini “LÖSEV Parkı”olarak belirledi. Lösemi ile mücadele eden çocuklara moral kaynağı olması amaçlanan park, umut ve dayanışma mesajı taşıyan bir sosyal yaşam alanı haline geldi.

Başkan Köksal: “Bu park, umut ışığının adı oldu”

Parkın isimlendirme töreninde konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, lösemi ile mücadele eden çocuklara ve ailelerine iyi dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: “LÖSEV Parkı, lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın, ailelerinin ve gönüllülerin büyük çabasının bir simgesidir. Bu parkta her ağaç, her oyun alanı bize çocuklarımızın neşesini ve yaşama sevincini hatırlatacak. Geçtiğimiz Ramazan ayında LÖSEV’in iftar programında o pırıl pırıl çocuklarımızla ve aileleriyle bir araya gelmiştim. Gözlerinde gördüğüm umut ışığı bugün bu parkın adında yeniden anlam kazandı. Güçlü ve cesur çocuklarımızın ışığı hepimize ilham veriyor.”

Modern sosyal alanlar ile donatıldı

Toplam 3 bin 300 metrekare alana sahip LÖSEV Parkı, tüm yaş gruplarına yönelik donatılarıyla dikkat çekti. Parkta;

300 metrekare çocuk oyun alanı ve fitness grubu,

700 metrekare halı saha,

350 metrekare basketbol sahası,

500 metrelik tartan pist yürüyüş yolu bulunuyor. Park, bölge sakinlerine geniş, güvenli ve konforlu bir sosyal alan sundu.