Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, önemli bir tıbbi başarıya imza attı. 60 yaşındaki erkek bir hastaya, göğüs boşluğundaki ana atardamar olan aortta meydana gelen yırtılma nedeniyle, hastane tarihinde ilk kez kapalı yöntemle aort onarımı gerçekleştirildi.

Ağrı ve tansiyon şikayetiyle hastaneye başvurdu

19 Ekim 2025 tarihinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikâyetiyle acil servise başvuran hastada yapılan tomografik anjiyografi sonucunda, aort damarında yırtılma ve kısmi pıhtı tespit edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan hastanın ağrılarının sürmesi üzerine, kapalı yöntemle onarım kararı verildi.

TEVAR işlemi başarıyla gerçekleştirildi

27 Ekim 2025 tarihinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Erdinç Naseri ve Opr. Dr. Öznur Demirpençe Duman tarafından TEVAR (Torasik Endovasküler Aort Onarımı) işlemi başarıyla tamamlandı. Bu uygulama, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirildi.

Hasta ve ekipten teşekkür mesajı

Tedavisi sorunsuz şekilde tamamlanan hasta, yaşadığı sağlık sorununa Afyonkarahisar’da çözüm bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibine teşekkür etti. Cerrahi ekip ise bu sürecin başarıyla yürütülmesinde kendilerine her türlü desteği sağlayan Başhekim Opr. Dr. Osman Acar’a teşekkür etti.