Son Mühür / Merve Turan - Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara’dan boşanmasının ardından sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yeni ilişkisini duyurmuş, aşk dolu karelerini takipçileriyle buluşturmuştu.

China Suarez menemenle sosyal medyayı salladı

Icardi ile ilişkisi hız kesmeden devam eden China Suarez, bu kez mutfak performansıyla gündeme geldi. Ünlü isim, menemen hazırlarken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Paylaşıma gelen yorumlar, Suarez’in İstanbul’daki hayatına ve yeni deneyimlerine olan merakı iyice arttırdı.

İstanbul’u keşfetmeye devam ediyor

Türkiye’ye alışmaya başlayan Suarez, daha önce de İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etmişti. Şimdi ise şehrin mutfak kültürünü keşfetmeye yöneldiği görülüyor. Arjantinli güzelin menemen paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve magazin gündeminde üst sıralara yerleşti.