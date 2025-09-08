Türk Dil Kurumu (TDK), Ağız Araştırmaları Veri Tabanının “https://agiz.tdk.gov.tr” adresinden erişime açıldığını duyurdu. TDK Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu tarafından hazırlanan veri tabanı, yalnızca ağız araştırmalarıyla ilgili çalışmaları içeren tematik bir arama motoru olarak tasarlandı.

Kolay erişim ve güncelleme imkânı

TDK’nin açıklamasında, veri tabanlarının kolay ve hızlı erişim, yüksek veri saklama kapasitesi, veri bütünlüğü, güvenlik, paylaşım, yedekleme ve kurtarma özellikleriyle araştırmacılar açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Ağız Araştırmaları Veri Tabanı sayesinde araştırmacılar, alandaki çalışmalara hızlıca ulaşabilecek ve gerektiğinde güncelleme işlemleri yapabilecek.

Dijitalleşme adımlarından biri

Türk Dil Kurumu, uygulamanın kurumun dijitalleşme yönündeki adımlarından biri olduğunu belirterek, veri tabanının araştırmacılar ve konuya ilgi duyanlar için önemli bir kaynak oluşturacağına inandığını açıkladı.