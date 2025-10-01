Son Mühür - Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için öne çıkan isimlerden biri olan Alman teknik adam Roger Schmidt, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediğini belirterek sarı-lacivertlilerin teklifini reddetmişti. Salzburg, Bayer Leverkusen, BJ Guoan, PSV ve Benfica gibi önemli kulüplerde görev alan Schmidt, yaklaşık 1,5 yıl süren aranın ardından futbola geri döndü.

Danışmanlık yapacak

Futbola bu kez teknik direktör olarak değil, farklı bir rolde dönen Roger Schmidt’in yeni görevi netleşti. Japonya Futbol Federasyonu, 58 yaşındaki Alman futbol adamının ülkenin en üst düzey ligi J.League için küresel futbol danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "J.League, yurt dışından antrenörler davet etmeye yönelik bir proje başlattı. Bu kapsamda futbol antrenörü Roger Schmidt ile küresel futbol danışmanı olarak anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.