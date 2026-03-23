Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi tarafından alınan yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Adana Demirspor’a bir dosya kapsamında 6 puan tenzili cezası uygulandığı bildirildi.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “FIFA Disiplin Komitesi tarafından: Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

Toplam puan silme 60’a yükseldi

Adana Demirspor, 2025-2026 sezonu boyunca FIFA Disiplin Komitesi’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Son kararla birlikte kulübün sezon içinde aldığı toplam puan silme cezası 60’a ulaştı.

Bu durum, takımın ligdeki konumunu ciddi şekilde etkilerken küme düşme hattındaki dengeleri de değiştirdi.

Ceza neden verildi?

FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen bu tür puan silme cezaları genellikle mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanıyor.

Adana Demirspor’un da: Eski futbolcu alacakları, rransfer borçları, FIFA tarafından kesinleşmiş ödemelerin yapılmaması gibi nedenlerle cezaya maruz kaldığı değerlendiriliyor.