La Liga 28. hafta programında yer alan Real Madrid - Atletico Madrid mücadelesi, 22 Mart 2026 Pazar günü saat 23.00'te Santiago Bernabeu Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

La Liga puan durumunda son tablo

Lig sıralamasında Barcelona 70 puanla liderliğini sürdürüyor. Real Madrid ise 66 puanla ikinci sırada yer alıyor ve zirve takibini sürdürmek için bu akşamki derbiyi kazanmak zorunda. Atletico Madrid 57 puanla dördüncü basamakta bulunuyor ve bu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara yeniden göz kırpmayı hedefliyor.

Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkacak mı?

Real Madrid'in genç Türk yıldızı Arda Güler, son haftalarda sergilediği performansla göz dolduruyor. Şampiyonlar Ligi'nde 68 metreden attığı muhteşem golle Avrupa'nın gündemine oturan Arda, Atletico Madrid karşısında da ilk 11'de forma giymesi beklenen isimler arasında yer alıyor. Resmi kadro açıklaması maç saatine yakın yapılacak.

Real Madrid - Atletico Madrid muhtemel 11'ler

Real Madrid: A. Lunin, T. Alexander-Arnold, A. Rüdiger, D. Huijsen, F. Garcia, F. Valverde, A. Tchouaméni, T. Pitarch, A. Güler, K. Mbappé, Vinícius Jr.

Atletico Madrid: J. Musso, N. Molina, R. Le Normand, D. Hancko, M. Ruggeri, G. Simeone, M. Llorente, J. Cardoso, A. Lookman, J. Álvarez, A. Sørloth

Madrid derbisinde dikkat çeken detaylar

Bu sezonki ilk Madrid derbisinde iki takım golsüz berabere kalmıştı. Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki ev sahibi avantajını kullanarak bu kez sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Atletico Madrid ise deplasmanda da sert ve disiplinli futboluyla rakibine zorluk çıkarmayı planlıyor. Teknik direktör Diego Simeone'nin takımı, özellikle kontra atak organizasyonlarıyla Real Madrid savunmasını test etmeye hazırlanıyor.

