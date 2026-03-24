Son Mühür- Sezona şampiyonluk hayalleriyle başlayan Houston Rockets, Miami Heat deplasmanından eli boş döndü.

United Center'da Bulls'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Alperen, bu sezon 4. kez "triple-double"lık performans sergiledi.



Rockets'ta Kevin Durant 40 sayı, 7 ribaund, 5 asist, Amen Thompson 23 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve Reed Sheppard 13 sayı, 5 ribaund, 6 asist üretti.



Houston altıncı sıraya geriledi...



Collin Sexton'ın 25 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla, Matas Buzelis'in 23 sayı, 4 ribaund, 1 asistle öne çıktığı ev sahibi Miami'de Jalen Smith 15 sayı, 6 ribaund, 2 asistle oynadı.

İki maç aranın ardından galibiyete uzanan ev sahibi ekipte 7 oyuncu, çift haneli sayıya ulaştı. Bu sezon 29. galibiyetini elde eden Miami Heat, Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sıradaki yerini korumayı başardı.

28. yenilgisiyle tanışan Houston bu sonucun ardından Batı Konferansı'nda altıncı sıraya gerilemekten kurtulamadı.