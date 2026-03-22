Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde camiaya hitap etti. Başkan olarak ilk bayramını yaşadığını belirten Saran, duygusal sözlerle birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Saran, şunları söyledi:

''Çok değerli Fenerbahçe ailem. Bayramın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak ilk bayramım sizlerle. Duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Takımlarımız sezonun kritik döneminde azimle mücadele ediyor. İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız. Seçim gününden beri bu kelimeyi kullanıyorum. Zor günlerde nasıl berabersek, inşallah çok güzel günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız”

''Detaylı bilgiler vereceğiz...''

Saran, “4 Nisan’da Yüksek Divan Kurulu’nda sizlere detaylı bilgiler vereceğiz” diyerek yaklaşan toplantıya işaret etti. Konuşmasını taraftarlara teşekkür ederek tamamlayan Saran, “Sevgili Fenerbahçe ailem, iyi ki varsınız, sizleri seviyorum” sözleriyle camiaya seslendi.