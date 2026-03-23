Sarı-kırmızılı camiada devler arenası heyecanı, golcü oyuncu Victor Osimhen’den gelen üzücü haberle gölgelendi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan kritik müsabakada talihsiz bir an yaşayan yıldız futbolcunun, yapılan detaylı tetkikler sonucunda sağ ön kolunda kırık meydana geldiği belirlendi. Maçın ardından sağlık heyeti tarafından ivedilikle kontrol altına alınan Nijeryalı forvetin durumu, teknik direktör ve taraftarlar arasında derin bir endişeye yol açtı. Kulüp doktorlarının yaptığı değerlendirmeler neticesinde, kırığın ciddiyeti göz önünde bulundurularak cerrahi müdahale kararı alındı.

Galatasaray Spor Kulübü, yaşanan bu gelişmeyi taraftarlarına ve kamuoyuna resmi bir bilgilendirme metniyle duyurdu. Yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun sağlığının öncelikli olduğu vurgulanırken, operasyon sürecinin başladığı ifade edildi. Kulüp kaynakları, ameliyatın ardından oyuncunun rehabilitasyon süreci ve sahalara dönüş takvimi hakkında kapsamlı bir rapor yayımlanacağını belirtti. Bu ani sakatlık, Şampiyonlar Ligi ve lig maratonunda yoğun bir tempoya giren sarı-kırmızılı ekibin planlarında zorunlu bir değişikliği beraberinde getirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten Resmi ameliyat açıklaması

Osimhen’in sağlık durumuyla ilgili belirsizlikleri gidermek adına yazılı bir açıklama yayımlayan Galatasaray yönetimi, operasyonun başladığını doğruladı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Osimhen, kolunda tespit edilen kırık nedeniyle operasyona alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmekte olup, operasyonun sonuçları ve futbolcumuzun son durumu hakkında gerekli bilgilendirmeler resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla en kısa sürede paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. Bu duyuru, yıldız oyuncunun ne kadar süre takımdan ayrı kalacağı merakını da beraberinde getirdi.

