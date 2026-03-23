Galatasaray, Avrupa arenasındaki zorlu Liverpool sınavından sadece mağlubiyetle değil, en büyük gol silahı Victor Osimhen'i kaybederek ayrıldı. Maçın ardından yapılan detaylı kontrollerde sağ ön kolunda parçalı kırık tespit edilen Nijeryalı forvetin tedavisine 21 Mart itibarıyla başlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Osimhen sakatlığı son durum" ve "Osimhen hangi maçlara çıkmayacak" sorularına yanıt ararken kulüp doktorlarından ve oyuncunun kendisinden kritik açıklamalar geldi. Ameliyat süreci ve rehabilitasyon programı netleşen yıldız ismin yeşil sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

OSIMHEN KAÇ HAFTA YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Victor Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı süre, yapılan ilk kontrollerin ardından netlik kazandı. Yıldız futbolcu, sakatlığıyla ilgili yaptığı kısa değerlendirmede iyileşme süreci için "En fazla 5-6 hafta içinde dönerim" ifadesini kullandı. Galatasaray sağlık heyeti, parçalı kırık nedeniyle oyuncunun kolundaki ödemin dağılmasını bekliyor. Rehabilitasyon sürecinin ardından Osimhen'in Nisan ayı sonuna doğru takımla antrenmanlara başlaması öngörülüyor.

OSIMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan kritik Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray taraftarına üzücü haber geldi. Sağlık heyetinin yaptığı resmi açıklamaya göre, Osimhen'in Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi mümkün görünmüyor. Sakatlığının ciddiyeti ve yaklaşan ameliyat süreci nedeniyle risk alınmayacak olan Osimhen, bu önemli randevuda takımını yalnız bırakacak.

OSIMHEN NE ZAMAN AMELİYAT OLACAK?

Kolundaki parçalı kırık nedeniyle cerrahi müdahale kararı alınan Osimhen'in operasyonu İstanbul'da yapılacak. Sağlık ekipleri, operasyonun 48 saat içerisinde yapılacağını bildirdi.

Osimhen ameliyat sonrasında ise yoğun bir fizik tedaviye alınacak. Yıldız futbolcunun bu süre zarfında kemiklerinin kaynama durumu ve kas sağlığı hekimler tarafından yakından takip edilecek. Öte yandan Osimhen'in zorlu tedavi sürecinde formunu koruyabilmesi için özel bir antrenman programı da uygulanacak.