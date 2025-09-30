Son Mühür - Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Liverpool arasında gerçekleşecek büyük maç öncesinde, her iki takımın eski oyuncusu Dean Saunders dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz yorumcunun Galatasaray kadrosu hakkındaki sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Saunders, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma öncesi şunları söyledi:

"Sahanın ölçüleri aynı. Tribünden kimse gelip sizi durduramaz. Her şey psikolojik, akıldan atmak lazım. Ama İstanbul'dan 1 puanla dönmek de iyi sonuç olur"

''Galatasaray'da o seviyede oyuncu yok''

"Tek endişem hakemin atmosfere kapılıp kötü maç yönetmesi. Liverpool oyuncuları da taraftarın kendilerini etkilemesine izin vermemeli. Galatasaray'da Liverpool'un ilk 11'ine girebilecek seviyede bir oyuncusu yok"

''İnanılmaz bir taraftar desteği var''

"Galatasaray'da oynadığım dönemi çok sevdim. Muhteşem bir kulüp, inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Saat 19.00'da başlayan maç için taraftarlar 12.00'de stadyumda olurdu. Davullar, sarı-kırmızı meşaleler… Bazen sahayı göremiyorduk. Sparta Prag'a karşı oynamıştık, rakibe sadece acımıştım, çünkü bu atmosferle başa çıkmaları imkansızdı"

Tepkilerin hedefi oldu

Saunders’ın "Galatasaray'da Liverpool'un ilk 11'ine girecek oyuncu yok" şeklindeki açıklaması sosyal medyada yoğun tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, güçlü ve yıldızlarla dolu kadronun küçümsenmesine sert tepki göstererek deneyimli yorumcuya karşı çıktı.