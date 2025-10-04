Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdürdü.

Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular, iki grup halinde 8’e 2 pas uygulamaları gerçekleştirdi ve ardından taktik çalışmayla idman sonlandırıldı. Bu çalışmalar sırasında takımın fiziksel ve taktiksel uyumu gözlemlendi.

Victor Osimhen antrenmanda yer aldı

Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen, son antrenmanda sahaya çıktı ve takımla birlikte çalışmalara katıldı. Osimhen’in derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olsa da teknik heyet, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, yarın Rams Park’ta Beşiktaş’ı ağırlayacak. Maç saat 20.00’de başlayacak ve her iki ekip de ligdeki sıralamalarını güçlendirmek için sahada ter dökecek.