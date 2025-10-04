Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, PSG maçında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalardan uzak kalacak. 18 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Yamal’ın sakatlık geçmişi

Kasık sakatlığı nedeniyle daha önce Valencia, Getafe ve Real Oviedo maçlarını kaçıran Lamine Yamal, Real Sociedad karşılaşmasıyla sahalara dönmüştü. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı oynanan mücadelede yıldız futbolcu yeniden sakatlandı.

Kulüpten resmi açıklama

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişme sonrası teknik direktör Hansi Flick’in kadro planlamasında zorunlu değişiklikler yapması bekleniyor.

Milli takım ve Sevilla maçını kaçıracak

Yamal, sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Takımı’nın Gürcistan ve Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Ayrıca La Liga’da oynanacak kritik Sevilla – Barcelona maçında da takımını yalnız bırakacak.

Sezon performansı

Bu sezon şu ana kadar 5 maçta görev yapan Lamine Yamal, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yıldızın kısa sürede sahalara dönmesi, hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı için büyük önem taşıyor.