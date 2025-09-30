Sakaryaspor’un Sivasspor ile oynadığı Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında futbol dışında kural ihlali gündeme geldi. Yeşil-siyahlı ekip, sahada aynı anda 7 yabancı oyuncuya yer verdi ve bu değişiklikler sonrası büyük bir hata yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre 1. Lig’de aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu oynayabiliyor. Sakaryaspor’un bu sınırı aşarak maçı 7 yabancı ile tamamlaması, hükmen mağlubiyet ihtimalini gündeme taşıdı.

Sakaryaspor’da 7 Yabancı Krizi

Karşılaşmaya Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç ile başlayan Sakaryaspor, ikinci yarıda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i sahaya sürdü. Böylece sahada bir anda 7 yabancı futbolcu bulunduran Sakaryaspor, lig kurallarını ihlal etti. Bu ihlal Sivasspor’un TFF’ye başvurmasına neden oldu ve federasyonun kararına göre Sakaryaspor’un 3-0 hükmen mağlup sayılması gündemde.

Sivasspor’un Durumu ve Maçın Sonucu

Mücadele sahada 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. Sivasspor ise galibiyet elde edemedi ancak kural ihlali sonrası federasyonun hükmen galibiyet kararı vermesi bekleniyor. Henüz resmi karar açıklanmadı, gözler TFF’de. Maçta öne çıkan isimlerden Luan, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. İki takım da sahadaki puan durumunda değişiklik yaşamadı fakat hükmen karar, haftanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

TFF’nin Vereceği Karar Bekleniyor

Sakaryaspor cephesinden teknik direktör Serhat Sütlü’nün yaptığı değişiklikler hatalara sebep oldu. Takımın 3-0 hükmen mağlubiyet ilan edilmesi, raporlara yansıyan kural ihlali sonrası gündemde. Sivasspor yönetimi TFF’ye başvurdu ve gözler federasyonun alacağı nihai karara çevrildi.

Sakaryaspor’un Haftası Tartışmayla Geçiyor

Takımın haftası futbol dışı olaylar ve kural hatası tartışmalarıyla geçti. Taraftarlar ve yönetim sürecin sonucunu bekliyor. Futbolseverler, federasyon açıklamasının ardından ligde puan tablosunda oluşacak değişiklikleri yakından takip edecek. Sakaryaspor, hükmen mağlubiyet durumunda 3 puandan olacak ve haftalarca sürecek tartışmalara neden olacak. Sivasspor ise sahada kazanamadı ancak kural nedeniyle resmi olarak 3 puan alabilir.