Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında akşam saatlerinde sarsıcı bir olay yaşandı. Hacı Halil Türkan Anadolu Lisesi'nde görev yapan 35 yaşındaki temizlik personeli Erkan Eray Ceyhan, okul binasının kazan dairesinde ölü bulundu.

Olayın gelişimi, Ceyhan’dan bir süredir haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle başladı. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, ekipler okulun kazan dairesine girdiğinde genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Bölgeye hızla intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrollerde, Erkan Eray Ceyhan’ın hayatını kaybettiği kesinleşti.

Savcılık ve jandarma inceleme yaptı

Psikolojik zorluklar yaşadığı ileri sürülen personelin vefatı üzerine Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı bir çalışma yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Ceyhan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yetkililer olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı.