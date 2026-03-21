Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde memleketlerinden dönmeye başlayan vatandaşlar, ulaşımın kilit noktalarından biri olan Kırıkkale güzergahında yoğun bir trafik akışı oluşturdu. 43 ilin bağlantı yolu üzerinde yaşanan bu hareketlilik, takip mesafesinin korunamadığı anlarda tehlikeli sahneleri de beraberinde getirdi. Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde seyreden araçların ani fren yapması sonucu meydana gelen 6 araçlı zincirleme kaza, bayram sevincine gölge düşürdü.

Kazaya karışan araç sayısı 6’ya yükseldi

Olay, D200 karayolunda araçların peş peşe yavaşlamasıyla tetiklendi. S.K. idaresindeki otomobilin yavaşlamasının ardından arkadan gelen araçların duramayarak birbirine çarpmasıyla trafik bir anda savaş alanına döndü. Şerit değiştirmeye çalışan ve arkadan hızla gelen diğer sürücülerin de dahil olmasıyla kazaya karışan araç sayısı 6’ya yükseldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar içinde sıkışan vatandaşlar için zamanla yarış başladı.

Anne ve çocukları yaralandı

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada aynı araç içerisinde bulunan 41 yaşındaki anne A.K. ile çocukları 17 yaşındaki B.K. ve 18 yaşındaki B.C.K. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören araçların çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, bayram dönüşü yoğunluğunda sürücüleri takip mesafesine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda bir kez daha uyarırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.