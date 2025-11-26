Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde 24 Kasım saat 15.00 civarında iki lise öğrencisi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağız U. ile aynı sınıfta okuyan bir diğer öğrenci daha önce okulda yaşadıkları anlaşmazlık sonrası yeniden karşılaştı.

Tartışma kavga ile sonuçlandı

Öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. Kavgada ismi açıklanmayan öğrenci, Yağız U.’ya bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu Yağız U. kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler araya girerek kavgayı sonlandırdı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği okul önünde incelemelerde bulundu.

Cep telefonuna yansıyan anlar

Kavga anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, öğrencilerin tartışmasının kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştüğü ve bir öğrencinin kolundan yaralandığı anlar net şekilde görülüyor.