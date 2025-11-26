Hatay’ın Samandağ ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, tarımsal üretimde ciddi zarara yol açan Akdeniz meyve sineğine karşı dikkat çeken bir proje geliştirdi.

Felsefe öğretmeni Zihni Berrak danışmanlığında hazırlanan çalışmada öğrenciler; gazlı içecek, şeker, maya ve yapıştırıcı kullanarak kimyasal içermeyen sinek tuzakları oluşturdu.

Okul bahçesinde test edilen tuzakların kısa sürede etkili olduğu görülünce ürünler bölgedeki çiftçiler tarafından da kullanılmaya başlandı.

Sinekler doğal malzemelerin kokusuna kapılıyor

Projeyi anlatan öğretmen Zihni Berrak, amaçlarının çiftçilere doğal mücadele yöntemleri sunmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Amacımız, çiftçilerimizin sinekle doğal yöntemlerle mücadele etmesini sağlamak ve sinek popülasyonunu azaltmaktır.

Hiçbir kimyasal kullanmamaya özen gösteriyor, elimizden geleni yapıyoruz. Sinekler kullandığımız doğal malzemelerin kokusuna ve lezzetine kapılıyor, tuzağa giriyor. Bu projeyi öğrencilerimizle birlikte hazırladık ve tüm çiftçilerimizin bu projeye katılmasını istiyoruz.”

Doğal tuzaklar mandalina bahçelerinde etkisini gösterdi

Samandağlı üretici Abdullah Şener, öğrenci projesinin sahada başarılı olduğunu belirterek mandalina bahçesindeki hasatta hiçbir sinek izine rastlanmadığını söyledi:

“Bu projeyi kendi bahçemde deneyerek büyük bir verim aldım. Şu anda mandalina hasadı yapılıyor, tüccarlara soruyorum; ‘Bir tane bile sinek izi yok, meyveler tertemiz’ diyorlar.

Zihni hocamdan ve öğrencilerimizden Allah razı olsun, bu projeyi hazırladılar. Tüm Samandağ halkına da çağrım şudur; herkes çiftçiliği bu şekilde, organik yöntemlerle yapsın. Hem bizim için daha sağlıklı olur hem de ürünlerin piyasada satışı daha iyi olur.”

Proje hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlıyor

Öğrencilerin geliştirdiği doğal tuzaklar, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre sağlığına katkı sunmayı hedefliyor.

Aynı zamanda ihracatta kalite kaybını engelleyerek üreticilere ekonomik avantaj sağlıyor. Projenin yaygınlaşmasıyla doğal mücadele yöntemlerinin bölgede daha güçlü bir şekilde benimsenmesi bekleniyor.