Kadirli’de 30 dereceyi aşan hava sıcaklıkları tarımda doğal döngüyü bozdu. İncir ağaçları Aralık ayında yeniden meyve verirken bazı elma ağaçları çiçek açtı.

30 derecelik sıcaklık tarım ürünlerinin dengesini bozdu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi tarımsal üretimde dikkat çeken değişimlere yol açtı. İlçede Aralık ayına girilmesine rağmen sıcaklıkların 30 dereceyi bulması, birçok meyve ağacında beklenmedik gelişmelere neden oldu.

Normal şartlarda bahar döneminde tomurcuklanıp yaz aylarında meyve veren incir ağaçlarının bu mevsimde yeniden meyve verdiği görüldü.

İncir yeniden meyve tuttu, elma ağaçları çiçek açtı

Kadirli’de yaşayan Harun Savran, bahçesindeki incir ağaçlarının Aralık ayında tekrar meyve verdiğini söyledi. Savran ayrıca bazı elma ağaçlarının çiçek açarak yeniden meyve tuttuğunu belirtti. İlçede yaşanan bu durum, mevsim dışı sıcaklıkların tarım üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri artırdı.