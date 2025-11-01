Aydın’ın Nazilli ilçesinde okul dışında sipariş ettikleri yemeği yedikten sonra hastalanan dört lise öğrencisi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti

Olay, Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğrenciler dışarıdan sipariş ettikleri yemeği tükettikten kısa süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, öğrencileri ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İnceleme başlatıldı

Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen öğrenciler taburcu edildi. Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıdanın temin edildiği işletmede inceleme başlatarak numune aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.