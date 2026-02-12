Bir etkinlikte bir araya gelen çift, basın mensuplarının evlilik tarihiyle ilgili sorularını yanıtladı. Burak Yörük "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz" derken, Tuana Yılmaz ise "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Burak Yörük Tuana Yılmaz'a ne zaman evlilik teklifi etti?

Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a 2024 yılında romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Yılmaz o özel anları sosyal medya hesabında paylaşarak "İki kez evet dedim" notuyla takipçileriyle buluşturmuştu. Burak Yörük de bu paylaşıma "Güzelim" yorumuyla karşılık vermişti.

Burak Yörük kimdir, kaç yaşında?

26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burak Yörük, 30 yaşında. Asıl adı Erman Burak Yörük olan oyuncu, anne tarafından Arnavut kökenli. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Yörük, oyunculuk serüvenine henüz 6 yaşındayken başladı.

İlk olarak "Biz Boşanıyoruz" dizisiyle ekranlara adım atan genç oyuncu, ardından "Şeytan", "20 Dakika" ve "Ben Onu Çok Sevdim" gibi yapımlarda yer aldı. Asıl çıkışını ise "4N1K" film serisi ve "4N1K İlk Aşk" dizisindeki Barış Ozansoy karakteriyle yakaladı.

Burak Yörük hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca pek çok ses getiren projede rol aldı. Baraj dizisinde Tarık, Aşk Mantık İntikam'da Çınar, Seversin'de Tolga karakterlerine hayat verdi. 2024 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde Fecir Emirkıran rolüyle dikkat çekti. Şu anda ise TRT1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna karakterini canlandırıyor.

2022 yılında Altın 61 Ödülleri'nde "En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Yörük, 1.88 metre boyunda ve 74 kilo.

Tuana Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

22 Haziran 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Tuana Yılmaz, 31 yaşında. Genç şarkıcı, müzikle çok erken yaşlarda tanıştı. Henüz 8 yaşındayken Devlet Opera ve Çocuk Korosu'na katılarak sahne deneyimi kazandı. Ortaokul yıllarında Hacettepe Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

Akademik kariyerinde de başarılı bir grafik çizen Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Ardından İtalya'da Milano Politeknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Tuana Yılmaz'ın müzik kariyeri nasıl başladı?

Profesyonel müzik kariyerine "Patron Çıldırdı" adlı acapella grubuyla adım atan Tuana Yılmaz, sosyal medyada paylaştıkları "Ali Desidero" performansıyla viral oldu. 2022 yılında çıkardığı "Ne Olur Kal" şarkısı dijital platformlarda milyonlarca kez dinlendi. Ardından gelen "Bi Kere Öpse Bükülür Uzay" single'ı ile müzik listelerinde üst sıralara tırmandı.

Pop, alternatif ve elektronik tınıları harmanlayan Yılmaz, Selda Bağcan, Sezen Aksu, Zeki Müren, Hande Yener, Radiohead ve Billie Eilish gibi farklı tarzlardan sanatçıları ilham kaynağı olarak gösteriyor.