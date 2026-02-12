İkinci sezon finaliyle izleyicileri şoke eden Severance, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Deadline'ın haberine göre dizi artık Apple Studios'un şirket içi yapımları arasında yer alıyor. İlk yapım ortağı Fifth Season ise projede yürütücü yapımcı olarak kalmaya devam edecek.

Severance 3. sezon çekimleri ne zaman başlayacak?

Üçüncü sezonun çekimlerine 2026 yazında başlanması hedefleniyor. Ancak prodüksiyondan önce tüm senaryoların tamamlanması gerekiyor. Yazım süreci şu anda devam ediyor. Ben Stiller'ın bu sezon yönetmenlik yapmayacağı daha önce duyurulmuştu. Yapımcı yönetmen görevini ise Kogonada (After Yang, Zi) üstlenecek.

Severance 4. sezon final mi olacak?

Haberlere göre dördüncü sezon Apple Studios'un uzun vadeli planları içinde yer alıyor. Dizinin yaratıcısı Dan Erickson ve yapımcı Ben Stiller, daha önce hikayeyi üç ila dört sezonluk bir anlatı olarak kurguladıklarını belirtmişti. Mevcut hedef dört sezonla sona ermek. Beşinci sezon şu an gündemde değil.

Ancak Severance evreninin genişletilmesi tamamen dışlanmış değil. Olası projeler arasında ön hikayeler, yan diziler veya farklı ülkelerde çekilecek uyarlamalar bulunuyor.

Sezonlar arası bekleme süreleri neden bu kadar uzun?

Apple Studios, izleyicilerin sezonlar arasında uzun aralar görmek istemediğinin farkında. Özellikle ikinci sezonun geniş izleyici kitlesine ulaşmasının ardından beklentiler daha da arttı.

Yapım ekibi, Severance gibi karmaşık anlatı yapısına sahip bir dizinin hızlandırılmasının kolay olmadığını vurguluyor. Dizinin yoğun mitolojisi nedeniyle senaryo süreci oldukça detaylı ilerliyor. Örneğin sekizinci bölümde yapılan bir hikaye değişikliği, daha önce yazılmış ikinci bölümde düzenleme gerektirebiliyor. Bu tür değişikliklerin senaryo aşamasında yapılması maliyet açısından daha avantajlı.

Severance dizisi konusu nedir?

Dan Erickson tarafından yaratılan ve Ben Stiller'ın yönettiği Severance, bilim kurgu ve psikolojik gerilim türünde bir Apple TV+ yapımı. Dizi, iş ve özel yaşam anılarını cerrahi olarak ayıran bir prosedürle iş-yaşam dengesini yeni bir düzeye taşımayı amaçlayan Lumon Industries şirketinde yaşananlara odaklanıyor.

Mark (Adam Scott), hafızaları iş ve özel yaşamları arasında bölünmüş bir ofis ekibine liderlik ediyor. Gizemli bir iş arkadaşının iş dışında ortaya çıkmasıyla birlikte, şirketin ardındaki karanlık gerçekleri keşfetmek için bir yolculuğa çıkıyor.

Severance oyuncuları kimler?

Dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Adam Scott (Mark Scout)

Britt Lower (Helly R.)

John Turturro (Irving Baliff)

Christopher Walken (Burt Goodman)

Patricia Arquette (Harmony Cobel)

Zach Cherry (Dylan George)

Tramell Tillman (Seth Milchick)

Jen Tullock (Devon Scout-Hale)

Dichen Lachman (Ms. Casey)

Sarah Bock

İlk sezonu 18 Şubat 2022'de yayınlanan dizi, eleştirmenlerden büyük beğeni topladı. 41 Primetime Emmy ödülü adaylığı kazanan yapım, Britt Lower'a En İyi Kadın Oyuncu, Tramell Tillman'a ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü getirdi.