Son Mühür - Unilever, Avrupa pazarında satışta olan Lipton Ice Tea Sparkling Original 330 ml ürünleri için dikkat çeken bir geri çağırma başlattığını açıkladı. Şirket, üretim hattındaki teknik bir hata nedeniyle bazı kutuların içeriğinin etikette belirtilenle uyuşmadığını bildirdi.

Açıklamaya göre, ilgili üretim partisinde yaşanan bir karışıklık nedeniyle Lipton etiketi taşıyan bazı kutular, aslında enerji içeceğiyle dolduruldu. Bu durum, ürünün görünümü ile içeriği arasında uyumsuzluk oluşmasına neden oldu. Unilever, karışıklığın yalnızca sınırlı sayıda kutuyu kapsadığını belirterek, tüketicilerin kolayca kontrol edebilmesi için parti bilgilerini paylaştı.

Hatalı olan ürünün bilgileri

EAN kodu: 8711327574557

Parti kodu: L526805894

Son tüketim tarihi: DM 9-2026

Ürün: Lipton Ice Tea Sparkling Original 330 ml

Sağlık açısından tehlikeli mi?

Unilever’in açıklamasında, söz konusu ürünlerin sağlık açısından bir risk taşımadığı, ancak yanlış içeriğe sahip olmaları nedeniyle tüketiciyi yanıltabileceği vurgulandı. Enerji içeceği ile soğuk çayın kafein ve uyarıcı madde içeriklerinin farklı olması nedeniyle firma, şeffaflık ve doğru bilgilendirme amacıyla geri çağırma kararını uyguladığını belirtti.

Sadece o partiyi kapsıyor