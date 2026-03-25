Bankaların emekli müşterileri çekmek için başlattığı promosyon rekabeti 2026 yılında da tüm hızıyla sürüyor. Mevcut müşterilerini elde tutmak ve yeni emeklileri kazanmak isteyen Garanti BBVA, mart ayı için belirlediği güncel promosyon tutarlarını kamuoyuyla paylaştı. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin liraya varan nakit ödeme yapacağını açıklayan banka, sunduğu ek bonus kampanyalarıyla toplam kazancı 25 bin liraya kadar çıkardı. Bu cazip teklifi değerlendirmek isteyen emekliler ise Garanti Bankası emekli promosyon şartları ve ödeme takvimine odaklandı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Garanti BBVA, maaş tutarlarına göre kademeli bir ödeme planı hazırladığını duyurdu. Sadece emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere yönelik yeni ödeme tablosu şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara: 6.250 TL

10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara: 15.000 TL nakit promosyon imkanı tanındı.

10 BİN TL EK BONUS İLE TOPLAM KAZANÇ 25 BİN TL

Banka, 15 bin liralık ana promosyona ek olarak müşterilerine 10 bin liraya kadar ekstra bonus kazanma fırsatı da sundu. Belirlenen şartları yerine getiren emekliler için ek kampanya ayrıntıları şu şekilde:

Bonus Kredi Kartı veya Paracard ile toplam 2.000 TL harcama yapılması durumunda 6.000 TL,

2.000 TL ve üzeri Avans Hesap kullanımlarında 2.000 TL,

Evim Garantide, Kasko veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerinden birinin tercih edilmesi halinde 2.000 TL ek bonus verileceği belirtildi.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlaması ve maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Ek bonuslardan yararlanabilmek için kredi kartı veya avans hesap üzerinden belirlenen minimum 2.000 TL'lik harcama limitine ulaşılması ve alınan sigorta ürünlerinin iptal edilmemesi şartı bulunuyor. Öte yandan önceki kampanyalardan aynı ödülü kazanan müşterilerin bu yeni fırsattan tekrar yararlanamıyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR?

Süreci tamamlayan emekliler için ödeme takvimi de netleşti. Maaş taşıma veya taahhüt yenileme işlemlerini bitiren müşterilerin ana promosyon ödemeleri, işlemlerin yapıldığı aynı ay içerisinde hesaplara aktarılıyor. Ek bonus ödemelerinin ise gerekli harcama koşullarının sağlandığı ayın hemen sonrasında, 15 iş günü içinde müşteri hesaplarına yatırılıyor.