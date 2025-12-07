Chase Stadyumu’nda oynanan finalde Doğu Konferansı şampiyonu Inter Miami ile Batı Konferansı temsilcisi Vancouver Whitecaps karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Miami, Edier Ocampo’nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. İlk bölümde kontrolü elinde tutan Javier Mascherano yönetimindeki takım, oyun üstünlüğünü skora da yansıtmayı başardı.

Goller De Paul ve Allende’den geldi

Maçın devamında Inter Miami, farkı artırmak için baskısını sürdürdü. Rodrigo de Paul’ün etkili oyununu golle süslemesi ve Tadeo Allende’nin skor katkısı, Miami’yi kupaya taşıyan diğer önemli anlar oldu. Vancouver tarafında Ali Ahmed’in kaydettiği gol ise finali çevirmeye yetmedi.

Mascherano'dan ilk sezonda büyük başarı

Inter Miami’nin sezon başında göreve getirdiği Teknik Direktör Javier Mascherano, ilk yılında takımı zirveye taşımayı başardı. Arjantinli teknik adamın kısa sürede oluşturduğu oyun planı ve istikrarlı performans, kulüp çevrelerinde takdir topladı.

Messi tarih yazmayı sürdürüyor

MLS şampiyonluğuyla birlikte Lionel Messi, kariyerindeki kupa sayısını 48’e yükseltti. Futbol tarihinin en fazla kupa kazanan ismi olan Messi, bu başarıyla rekorunu daha da geliştirdi. MLS zaferi, 37 yaşındaki yıldızın kariyerine eklediği son büyük başarı olarak kayda geçti.