Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi, Mart ayı meclis toplantısı öncesinde gündem maddelerini yayımladı. Gündem maddeleri arasında en dikkat çeken konu, belediyeye bağlı Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin faaliyet alanının genişletilmesi oldu.

İnşaat ve müteahhitlik faaliyetleri ekleniyor

Şirketin 04.02.2026 tarihli ve 2026/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, mevcut faaliyet alanına inşaat ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin eklenmesi planlanıyor. Bu değişiklikle, şirketin NACE koduna inşaat faaliyetleri de dahil edilecek ve şirketin Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konular” başlıklı 3. maddesi tadil edilecek. Hukuk Komisyonu’nun raporu doğrultusunda yapılan oylamada, AK Parti Grupbaşkanvekili Hasan Ünal’ın ret oyuna rağmen değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis üyeleri, Mart toplantısında bu ve diğer gündem maddelerini detaylı olarak görüşerek karara bağlayacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 04.02.2026 tarihli ve 2026/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirket faaliyet alanlarının genişletilmesi kapsamında NACE koduna inşaat faaliyetlerine ilişkin kod eklenmesi, şirket faaliyet alanına inşaat ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin eklenmesi sureti ile değiştirilmesi ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konular” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/i maddesi uyarınca Hasan ÜNAL’ın ret oyuyla oy çokluğu ile kabulü hakkında Hukuk Komisyonu Raporu. "