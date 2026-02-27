Son Mühür / Son dönemlerde art arda satışlarla adından söz ettiren Bornova Belediyesi, mart ayı olağan meclis toplantısında bir kez daha ‘Satalım’ diyecek. Bornova Belediyesi’nin gündeminde, belediyeye ait bazı taşınmaz hisselerinin satışına ilişkin maddeler yer aldı. İlçe sınırları içerisindeki iki ayrı parselde bulunan ve belediye mülkiyetinde olan hisselerin, diğer hissedarlara devrine yönelik önerge ve komisyon raporları meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

Altındağ Mahallesi için önerge verildi

Meclis gündeminde Bornova Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan Altındağ Mahallesi 15216 parsel numaralı taşınmaza ilişkin önerge yer aldı. Tapu kayıtlarına göre toplam 214,27 metrekare yüzölçümüne sahip olan söz konusu parselde, 36,28 metrekarelik hissenin Bornova Belediyesi adına kayıtlı olduğu belirtildi. Belediye hissesinin, parselde pay sahibi olan diğer hissedarlara satılması konusunda hazırlanan önerge meclis gündemine alındı.

Komisyonlardan ‘oy çokluğu’ ile geldi

Mart ayı gündeminde yer alan bir diğer taşınmaz ise Kemalpaşa Mahallesi sınırları içinde bulunuyor. 7058/1 Sokak ile 7064 Sokak kesişiminde yer alan, tapuda 510 ada 14 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmazın toplam yüzölçümünün 426,20 metrekare olduğu bildirildi. Bu parselde belediye adına kayıtlı 12,38 metrekarelik hissenin diğer hissedara satışına ilişkin konu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ile Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Komisyonu tarafından ele alındı. Komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, belediyeye ait 12,38 metrekarelik hissenin diğer hissedara satışının oyçokluğu ile uygun bulunduğu ifade edildi. Söz konusu raporun meclis genel kurulunda görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.