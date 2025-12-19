Dizi ekibi, 25 Aralık 2025 tarihinde sete çıkarak çekimlere başlıyor. Ocak 2026'nın ikinci haftasında izleyiciyle buluşması planlanan proje, İspanyol bir aktivist ile Anadolu kültürüne bağlı bir iş insanının kesişen hayatlarını konu alıyor. Yapımcılar, hikayenin sadece bir aşk draması olmadığını, aynı zamanda kültürel çatışmaları ve aile bağlarını derinlemesine işleyen bir yapı sunduğunu belirtiyor.

Aynı Yağmur Altında Dizisinin Konusu

Dizinin merkezinde, insan hakları savunucusu olan İspanyol asıllı Lilly (dizideki diğer adıyla Rosa/Diana) ile geleneksel değerlere sahip Ali'nin hikayesi yer alıyor. Londra'dan Türkiye'ye uzanan bu anlatı, iki farklı dünyanın çatışmasını ve uyum çabasını ekrana taşıyor.

Senaryoda Karanoğlu ve Aydan ailelerinin geçmişe dayanan hesaplaşmaları ve sırlar da önemli bir yer tutuyor. "Yabancı Gelin" temasının işlendiği dizide, Lilly'nin köklerini arama süreci ve Ali ile yaşadığı duygusal kırılmalar, izleyiciye dramatik bir kurguyla sunuluyor.

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin başrollerini genç kuşağın başarılı isimleri Nilsu Berfin Aktaş (Lilly) ve Burak Tozkoparan (Ali) paylaşıyor. Kadronun en dikkat çeken sürprizi ise usta oyuncu Hülya Avşar oldu. Avşar, dizide Ali'nin halası olan "Fazilet" karakterine hayat veriyor ve bu rolüyle alışılmışın dışında, başörtülü bir karakteri canlandırıyor.

Geniş bir kadroya sahip olan dizide yer alan diğer önemli isimler ve rolleri şöyle sıralanıyor:

Fikret Kuşkan (Umur Karanoğlu - İş İnsanı)

Levent Ülgen (Faik Aydan - Ali'nin Babası)

Erkan Can (Mürsel Baba)

Deniz Uğur (Hümeyra Aydan - Ali'nin Annesi)

Mine Çayıroğlu (Tülin Karanoğlu)

Taro Emir Tekin (Koray Karanoğlu)

Birand Tunca (Kerem - Ali'nin Abisi)

Sarp Bozkurt (Bülent - Ali'nin Dayısı)

Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

"Aynı Yağmur Altında" dizisi, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Çekim takviminde bir aksaklık olmaması durumunda ilk bölümün Ocak 2026 ortasında ekrana gelmesi bekleniyor. Perşembe veya Cuma akşamları yayınlanması öngörülen dizi, kanalın yeni sezondaki en güçlü kozlarından biri olarak konumlanıyor.