3.Lig 4. Grup’ta sezona başlayan Altay, ilk iki maçında beklenen performansı gösteremedi. Siyah-beyazlı ekip, Uşakspor deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle dönerken, Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Murat Berkan Demir yedekte başladı

Takımın deneyimli ön libero oyuncusu Murat Berkan Demir, iki maçta da yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, Uşakspor karşılaşmasında 79. dakikada sahaya sürdüğü 25 yaşındaki futbolcuyu, Ayvalık maçında ise 90 dakika boyunca kulübede tuttu. Geçen sezon 2. Lig’de 18 maçta görev alan Murat Berkan, bu karşılaşmalarda 8 kez ilk 11’de şans bulmuştu.

Denizli İdmanyurdu karşısında ilk galibiyet hedefi

Altay, ligde pazar günü Denizli İdmanyurdu ile oynayacağı maçta ilk galibiyetini elde ederek moral kazanmayı amaçlıyor. Öte yandan İzmir temsilcisinde sağ bek Mert’in ayak bileğindeki hafif sakatlık, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.