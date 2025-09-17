İzmir’de sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yaptığı tespit edilen iki kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonda yasaklı yayınlara da el konuldu.

Sosyal medya paylaşımları mercek altında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ lehine propaganda yapıldığına yönelik gelen ihbarları değerlendirdi.

Yapılan incelemelerde, propaganda içeriklerini paylaşan iki kişinin kimliği tespit edildi. Savcılığın talimatıyla şüpheliler hakkında operasyon kararı alındı.

TEM Şube’den eş zamanlı baskın

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Menemen ve Bornova ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona çok sayıda jandarma personeli katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Operasyonda A.B. ve Y.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Yakalanan iki zanlı hakkında “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.