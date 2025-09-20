3. Lig 4. Grup’ta sezona istediği gibi başlayamayan Altay, üçüncü hafta maçında deplasmanda Denizli İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Denizli Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

İzmir temsilcisi puanla tanıştı, galibiyet arayışı sürüyor

Ligde deplasmanda Uşakspor’a 2-0 mağlup olan ve ardından evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak puanla tanışan siyah-beyazlı ekip, 15. sırada yer alıyor. Altay, Denizli deplasmanında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Denizli İdmanyurdu namağlup ünvanını sürdürmek istiyor

İlk iki haftada İzmir Çoruhlu FK’yı 3-1 mağlup eden ve Nazillispor ile 1-1 berabere kalarak 4 puanla 3. sırada bulunan Denizli İdmanyurdu, namağlup unvanını korumaya çalışacak.

Altay’da eksikler, teknik direktör Kurşunlu zafer arayışında

Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ozan sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, sakatlıktan yeni çıkan Ceyhun ve kamp programına katılmayan Deniz de Denizli karşısında görev alamayacak. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, takımının başında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.