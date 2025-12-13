Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sanayi tesislerinde yaşanabilecek olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürürken, Bornova’da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında kapsamlı bir yangın, arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği mahsur kalan iki fabrika çalışanı ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Tatbikat Bornova Işıklar Mahallesi’nde yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen tatbikat, Bornova ilçesi Işıklar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Çimentaş Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Tatbikatın amacı, sanayi tesislerinde meydana gelebilecek yangınlara hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmak ve olası risklere karşı ekiplerin koordinasyonunu test etmek oldu.

Senaryoya göre yangın katı atık alanında çıktı

Tatbikat senaryosuna göre, fabrikanın katı atık depolama alanında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman nedeniyle fabrikanın ilgili bölümü tehlike altına girdi. Durumu fark eden fabrika çalışanları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken fabrika içerisinde mahsur kalan personel bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine arama ve kurtarma çalışmaları eş zamanlı olarak başlatıldı.

Yoğun duman arasında arama kurtarma çalışması

Ekipler, yoğun duman ve alevlerin etkili olduğu alanda yürüttükleri titiz çalışma sonucunda, yangın bölgesinde mahsur kalan iki fabrika çalışanını güvenli şekilde tahliye etti. Kurtarma operasyonunun ardından yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Tatbikat başarıyla tamamlandı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından tatbikat sorunsuz şekilde sona erdi. Yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatın hem itfaiye ekiplerinin hem de sanayi tesislerinde görev yapan personelin acil durumlara hazırlık seviyesini artırması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.