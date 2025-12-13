Son Mühür / İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı’nın tam kalbinde bulunan Kestane Pazarı Camii çevresindeki sokaklar, yaklaşık üç aydır zifiri karanlığa mahkum edildi. Gediz Elektrik’in sorumluluğunda bulunan sokak aydınlatmalarının çalışmaması nedeniyle insanlar hem önlerini göremezken hem de ciddi bir güvenlik korkusuyla baş başa kaldı. Mağduriyetin son verilmesi için çağrı yapan esnaf, “Bu karanlığa mahkum olmak istemiyoruz” dedi.

‘Gelenler oldu ama problem çözülmedi’

Karanlıkta yollarını bulamadıklarını ve işe dahi gidemediklerini aktaran esnaf, “Burada bizi kesseler kimse görmez. 892 sokaktayız, insanlar işine gitmeye çalışıyor ama birbirimizin yüzünü görmüyoruz. Yaklaşık üç aydır durum böyle. Gelenler oldu ama problemi çözülmedi” ifadelerini kullandı.

‘Resmen zifiri karanlık’

“883 sokaktayız, aylar oldu dilimizde tüy bitti” diyen vatandaş, “Karanlık, insanlar spot ışık takmasa ciddi güvenlik tehdidi oluşuyor. Resmen zifiri karanlık. İnsan inanın yürümeye korkuyor. Bu karanlığa biz neden mahkumuz? Sorun ne? Sorun neden giderilemiyor? Bu karanlığa mahkum olmak hoş değil… Lütfen artık bizi bu dertten, bu sıkıntıdan kurtarın. Artık geceler uzun. Bu karanlığa insanlar mahkum olmamalı. Buranın sorununun giderilmesini istiyoruz. Lütfen buna bir çare üretin” diye konuştu.