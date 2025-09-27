2'nci Lig Beyaz Grup’ta sezona istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928, geride kalan 5 karşılaşmada sadece 1 puan toplayarak ligin dibine demir attı.

Sarı-lacivertli ekip, kötü gidişata son vermek için yarın sahasında Beykoz Anadolu ile kritik bir sınava çıkacak.

Yeni Buca Stadı’nda kritik randevu

Müsabaka, Yeni Buca Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak. Karşılaşmada hakem Doğu Yılmaz düdük çalacak. Taraftarlar, takımlarının üzerindeki kara bulutları dağıtmak için tribünlerde yerlerini alacak.

Doğantez göreve başladı

Hafta içinde teknik direktörlük koltuğunda değişime giden Bucaspor 1928, Evrensel Heper’in yerine Tolga Doğantez’i takımın başına getirdi. Bu karşılaşma, Doğantez’in yeni görevindeki ilk sınavı olacak.

İlk galibiyet hedefi

Göreve gelir gelmez camiaya umut aşılayan Doğantez, oyuncularının potansiyeline inandığını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Taraftarımızın desteğiyle sahamızda ilk galibiyetimizi alacağız. Bu maç, yeni bir başlangıcın işareti olacak” ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan büyük beklenti

Bucaspor 1928 cephesi, özellikle ev sahibi avantajını kullanarak hem moral bulmayı hem de puan cetvelindeki kötü gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor. Taraftarların tribünleri doldurarak takıma güç vermesi bekleniyor.