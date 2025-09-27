İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerinin eylemi sona ermesine rağmen, ilçede çöplerin hala toplanmadığı gözlendi.

İşçiler maaş ve TİS talepleri için eylem başlatmıştı

Karşıyaka Belediyesi’nde DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube üyesi işçiler, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.’de görev yapan çalışanlar, maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatmıştı. Görüşmelerin ardından işçiler önceki gün eylemlerini sonlandırdı.

Ödemelerle ilgili somut adım yok

Ancak işçiler, ödemeler konusunda herhangi bir ilerleme sağlanmadığını belirterek 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma kararı aldı. Bu durum, ilçenin cadde ve sokaklarında çöp yığınlarının oluşmasına yol açtı.

Temizlik çalışmaları başladı

Belediye yetkilileri, işçilerin çöp toplama çalışmalarına başladığını ve kısa süre içinde ilçedeki tüm çöplerin kaldırılacağını açıkladı. Buna rağmen, eylemin hemen ardından ilçede oluşan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti.