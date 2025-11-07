Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevindeki Temel Ak'ın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, örgüte ait çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Örgüt lideri cezaevinde, eylemler dışarıda

Soruşturma, liderinin halen cezaevinde hükümlü bulunduğu belirlenen "Pendik grubu suç örgütü"ne odaklandı. Başsavcılık, yapılan çalışmalar sonucu bu örgüt üyelerinin Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Tehdit ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet (SKM) suçlarından toplam 5 ayrı eyleme karıştığını tespit etti. Tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 7 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Silah ve mühimmat parçaları ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dikkat çekici malzemeler bulundu:

1 adet ruhsatsız Smith Wesson marka toplu tabanca.

7 adet silah sürgü kapağı.

1 adet namlu ve 2 adet şarjör.

Silah yapımında kullanıldığı düşünülen muhtelif küçük metal parçalar

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım 2025 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek.

Firarilere yönelik çalışmalar sürüyor

Operasyonda yakalanamayan firari 2 şüpheli bulunmakta olup, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiğini kamuoyuna duyurdu.