Edirne'nin Keşan ilçesinde siyasi arenada şok etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U., hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Yerel siyasette önemli bir pozisyonda bulunan ismin, ciddi bir suçtan hüküm giymesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yargı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Meclis Üyesi'nin görevine son verilmesi süreci de gündeme geldi.

Kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı süreci

Söz konusu Meclis Üyesi O.U., geçtiğimiz yıl yargılandığı davada "göçmen kaçakçılığı" suçundan mahkûm edilmişti. İpsala Asliye Ceza Mahkemesi, O.U.'ya bu suçtan dolayı 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası vermişti. Yargıtay sürecinin tamamlanarak kararın kesinleşmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu belirtilen O.U. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekipleri, gelen bu kesinleşmiş hüküm üzerine harekete geçerek Meclis Üyesi'ni gözaltına aldı.

Adliye işlemlerinin ardından cezaevine sevk

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü Meclis Üyesi O.U., jandarma nezaretinde Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede yapılan son işlemlerle birlikte, kesinleşen hapis cezasının infazı için resmi süreç başlatıldı. O.U., işlemlerinin tamamlanmasını takiben cezaevine nakledildi.