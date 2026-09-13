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Süper Lig'in 5. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk etti.
Abdülkerim Bardakçı'nın golü, galibiyeti getirdi
İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadelenin 2. yarısında Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, ceza sahası dışından Abdülkerim Bardakçı'nın şutuyla geldi. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar, 3 puanın sahibi oldu. Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla puanını 13'e yükseltti.
6. Haftada rakip Trabzonspor
Lider Galatasaray ligin 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaeli temsilcisi ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Muhabir: Dilek Çakır Durak