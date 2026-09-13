Hücum hattındaki dinamizmiyle takımın en büyük kozu sayılan süper golcü, ligdeki kritik randevunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon deplasmanını da kaçırmıştı. Kulüp doktorlarının hazırladığı rapor, gol yollarında bütün planları altüst etti. Teknik heyet rotayı mecburen yedek kulübesine çevirdi.

Puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı ekip sahaya mutlak galibiyet parolasıyla inerken, gözler Nijeryalı yıldızın sağlık heyetinden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Merak dalgası büyüyor.

Osimhen Kocaelispor maçında neden oynamıyor?

Victor Osimhen, Süper Lig'in 4. haftasındaki Başakşehir deplasmanında sağ kasık adalesinden sakatlandığı için Kocaelispor karşısında kadroya alınmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ağrı hissederek kenara gelen dünya yıldızının yapılan detaylı kontrollerinde, adduktor kas grubunda kanama ile zorlanma tespit edildi.

Sağlık heyetinin hazırladığı acil raporda, oyuncunun sahaya sürülmesi durumunda sakatlığın kronikleşme ve yırtığa dönüşme riski bulunduğu bildirildi. Teknik direktör Okan Buruk, sağlık ekibinin tavsiyesiyle oyuncuyu riske etmeyerek dinlendirme kararı verdi. Tedaviye hemen başlandı.

Kriter Sağlık ve İstatistik Detayı Sakatlık Bölgesi Sağ kasık (adduktor) adale grubu Teşhis İleri-orta düzey zorlanma (strain) ve kanama Tahmini Uzak Kalma Süresi 2-3 hafta Hedeflenen Dönüş Maçı Trabzonspor derbisi Bu Sezonki Katkısı 4 maç / 6 gol / 2 asist

Osimhen kaç hafta yok ve ne zaman dönecek?

Victor Osimhen, yoğun tedavi programının planlandığı gibi ilerlemesi durumunda sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak ve ligin 6. haftasındaki Trabzonspor derbisinde formasına kavuşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günde çift seans fizyoterapi gören yıldız santrfor, salonda özel kuvvet egzersizleri yürütüyor.

Sağlık ekibi, kasık bölgesindeki ödemin tamamen dağılmasını bekliyor. Ödem temizlenmeden oyuncunun topla çalışmalara başlamasına izin verilmeyecek. Bordo-mavili takımla deplasmanda oynanacak dev randevuda kulübede oturması hedeflenen Nijeryalı oyuncu, maça yetiştirilmek için adeta zamanla yarışıyor. Gözler sağlık kurulunda.

Galatasaray hücumunda Osimhen etkisi

Nijeryalı yıldız, Galatasaray kariyerinde çıktığı 78 resmi mücadelede 65 gol ve 18 asist üreterek sarı-kırmızılı kulübün son yıllardaki en yüksek skor katkısını verdi. Bu sezona da fırtına gibi giren oyuncu, süre bulduğu 4 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez sarsmayı başardı.

Ceza sahası içindeki yırtıcılığı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ligin savunmalarını yıpratan başarılı santrforun yokluğu, hücum varyasyonlarını doğrudan etkiliyor. Okan Buruk, bu boşluğu kanat bindirmeleriyle kapatmaya çalışıyor.