Süper Lig'in 5. haftasında Metin Diyadin'in çalıştırdığı Gençlerbirliği sahasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa'yı ağırladı.
İlk yarı Gençlerbirliği, 2. yarıyı Kasımpaşa kazandı
İlk yarıyı Diabate'nin kaydettiği golle Gençlerbirlği 1-0 önde tamamladı. 2. yarıda Kasımpaşa, 79. dakikada Benedyzcak ve 90+4'te Güven Yalçın'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmayı bildi.
Kasımpaşa 9, Gençlerbirliği 7 puanda
Kasımpaşa bu sonuçla namağlup unvanının sürdürerek puanını 9'a yükseltti. Bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor karşısında bu sezon ilk galibiyetini alan Konyaspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Medipol Başakşehir'e konuk olacak.