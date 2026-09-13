Süper Lig'in 5. haftasında Metin Diyadin'in çalıştırdığı Gençlerbirliği sahasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa'yı ağırladı.

İlk yarı Gençlerbirliği, 2. yarıyı Kasımpaşa kazandı

İlk yarıyı Diabate'nin kaydettiği golle Gençlerbirlği 1-0 önde tamamladı. 2. yarıda Kasımpaşa, 79. dakikada Benedyzcak ve 90+4'te Güven Yalçın'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmayı bildi.

Kasımpaşa 9, Gençlerbirliği 7 puanda

Kasımpaşa bu sonuçla namağlup unvanının sürdürerek puanını 9'a yükseltti. Bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor karşısında bu sezon ilk galibiyetini alan Konyaspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Kaynak: Haber Merkezi