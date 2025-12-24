Son Mühür- Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürerken, İstanbul’da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş insanları Mehmet Tosmur ile Hamdi Burak Beşer’in de bulunduğu öğrenildi.

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken iddia

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün gözaltına alınan isimlerin Ela Rümeysa Cebeci’nin itirafları ve arşiv kayıtlarıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Tayyar, paylaşımında soruşturma kapsamında başka isimlerin de bulunduğunu iddia etti.

“Dahası var” vurgusu

Tayyar açıklamasında, operasyonun mevcut gözaltılarla sınırlı kalmayabileceğini öne sürerek, sürecin ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

Uyuşturucu soruşturmasına ilişkin adli sürecin devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.