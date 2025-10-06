Basketbol Süper Ligi'nin (BSL) ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, kendi sahasında Merkezefendi Belediyesi Basket takımı ile karşı karşıya geldi. Sezona mağlubiyetle başlayan Yeşil-kırmızılılar, taraftarının yoğun desteğini arkasına alarak mücadeleyi 76-69 skorla galip tamamladı ve bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı. Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başladıkları ligde, bu kritik galibiyetle birlikte Karşıyaka, moral ve özgüven depoladı. Karşılaşmanın ardından Başantrenör Faruk Beşok, galibiyete giden yoldaki en önemli faktörleri değerlendirdi.

Başantrenör Faruk Beşok: Galibiyetin sırrı savunmadaki sertlikti

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Faruk Beşok, takımın maça yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beşok, özellikle maç öncesinde üzerinde durdukları konunun, sahaya yansıyan temel etken olduğunu ifade etti: “Maçtan önce özellikle vurguladığımız bir nokta vardı: savunmada sertlik ve agresiflik seviyemiz. Kendi sahamızda oynarken bu kararlılığı mutlaka parkeye yansıtmalıydık. Rakibimiz Merkezefendi, top kayıplarımızdan veya kolay atış fırsatlarından sonra hızlı hücumlarla kolay sayı bulma konusunda çok etkili bir ekip. Bu nedenle ilk yarı boyunca onların bu gücünü iyi kontrol ettik ve hızlı hücumdan sadece 2 sayıya izin verdik.” Beşok, ilk yarıdaki disiplinli savunmanın galibiyetin anahtarı olduğunu vurguladı.

Fiziksel eksikliklere rağmen mücadele takdiri topladı

Maçın ikinci yarısında takımın temposunda kısmi bir düşüş yaşandığını kabul eden Beşok, bu durumu oyuncu kadrosundaki mevcut fiziksel durumlara bağladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “İkinci yarıda temponun biraz düşmesi normal bir durumdu,” diyerek gerekçeleri açıkladı: “Yeni transferimiz Cameron Young takıma yalnızca iki gün önce katıldı ve sisteme adapte olmaya çalışıyor. Önemli oyuncularımızdan Egemen Güven’in ise yaz döneminde yaşadığı ciddi bir sakatlık vardı; kendisi son iki haftadır antrenmanlara katılabiliyor. Dolayısıyla şu aşamada fiziksel olarak bazı eksiklerimiz ve ritim sorunlarımız mevcut.”

Tüm bu zorluklara rağmen Faruk Beşok, takımının sergilediği karaktere odaklandı: “Ancak benim için en değerli olan şey, takımın sahaya yansıttığı enerji ve mücadele ruhuydu. Bu yüksek karakteri ve savaşma azmini koruduğumuz sürece, iç sahamızda çok fazla maç kazanacağımızdan eminim. Oyuncularımın bu galibiyet için gösterdiği inanç ve çabadan ötürü gerçekten çok memnunum,” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.