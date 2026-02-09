Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem milletvekillerinden İzmir siyasetinin sevilen ismi Tacettin Bayır, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın partisinden istifa kararını değerlendirerek, CHP’nin aday belirleme yönteminin doğru olmadığını vurguladı.

Tacettin Bayır: Geçmişte belediyecilik sürecinde yanlış yapan insanları bu transferlerde görüyoruz.

Geçmiş yıllarda belediyecilik faaliyetlerinde hata yapan insanların iktidar partisine yöneldiğinden bahseden CHP’li Tacettin Bayır, yaşanan durumun akıl almaz olduğunun altını çizerek, “Özellikle geçmişte belediyecilik sürecinde yanlış yapan insanları bu transferlerde görüyoruz. Burada çarpıcı bir iddia da var, kendisi Özgür Özel’in kendisine hakaret ettiğini söylüyor, çok ilginç bir şey. Bu insanlar kendilerine o göreve getiren insanlar için nasıl böyle şeyler söylüyorlar gerçekten akıl alır gibi değil.” diye konuştu.

“CHP’nin aday belirleme yöntemini gözden geçirmesi gerekiyor”

Son olarak, CHP’nin aday belirleme sürecinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bayır, aday belirleme noktasında ön seçime atıfta bulunarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu da şunu gösteriyor, CHP’nin aday belirleme yöntemini gözden geçirmesi gerekiyor. Bir kişinin ben bunu yaptım aday bu olacak yaklaşımını terk etmesi gerekiyor. Bu bölüşmelerle isim yazmak partiyi ne yazık ki iktidara taşımayacak.”