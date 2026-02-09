Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, hamam işletmecilerinin son dönemde artan maliyetler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, özellikle katı atık bedellerinin esnaf üzerindeki yükü artırdığını söyledi.

Nafi Karaca: İnsanların iyice eli ve ayağı bağlandı

Belediyelerin, vergilerin ve özellikle katı atık bedellerinin kendilerini zorladıklarından bahseden ve esnafın elinin kolunun bağlandığının altını çizen İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, “Hamam fiyatları şu anda 500-600 lira arasındadır. Hem belediyeler, hem vergiler, hem katı atık bedelleri bizi zorluyor. Yanında birini çalıştırmak bile büyük bir mesele haline geldi. İnsanların iyice eli ve ayağı bağlandı. Herkesin borcu olabilir ama borcun bedeli kadar bloke konulur. İnsanların esnafın sıkıntılarını görmeliler. Esnafa bloke konulması çok yanlış bir durumdur.” diye konuştu.

“Ben 40 yıllık esnafım restoranda bir balık yiyecek param yok mu?”

Öte yandan, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan genel kurul ile ilgili de düşüncelerini paylaşan ve hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Başkan Karaca, “Genel kurulda rakibim var. Ben olmayacak şeyler duyuyorum. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Benim alnım açık mahkemede de hesap veririm ama böyle şeylere gerek yok. Çamur at izi kalsın mantığıdır. Hakkımda para verip haber yaptırdılar. Ben o süreçle ilgili bakanlığın geldiği müfettişlere hesabımı verdim hala makamımda oturuyorum. Ben 40 yıllık esnafım restoranda bir balık yiyecek param yok mu?”