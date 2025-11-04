Son Mühür - Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinden biri olan ve başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin ile Melis Birkan’ın yer aldığı 'Leyla ile Mecnun'un çekildiği ev satışa çıkarıldı. Kireçburnu’nda, Boğaz manzaralı bu ev için 125 milyon lira talep ediliyor.

125 milyon lira

Dizide Mecnun karakterini canlandıran Ali Atay’ın ailesiyle yaşadığı geniş bahçeli müstakil ev satışa çıkarıldı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre ev için 125 milyon lira talep edilirken, satış haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin hayranları ise “Mazi satılıyor” ve “Ev bu kadar pahalıysa İskender Baba neden taksicilik yapıyordu?” gibi yorumlarda bulundu.